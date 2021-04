Neun Jahre sind seit DAYS GO BY vergangen, bis die Band – abermals mit Bob Rock an den Reglern – gestückelt ihr zehntes Album eingespielt hat. Eines, das einmal mehr unterstreicht, dass die Kalifornier im Gegensatz zu Green Day – die ultimative Reifeprüfung in Form einer/s Punk Rock Oper/Konzeptalbums mal ganz außen vor – schlechter gealtert sind. Wildern The Offspring mit dem augenscheinlich ambitionierten Auftakt ‘This Is Not Utopia’ musikalisch wie textlich noch in der Bad Religion-Domäne des hymnischen Polit-Punk, zeigt der anschließende Titel-Track die Band wieder bei ihren musikalischen Leisten: Plätscher-Punk, der sich nicht recht zwischen Good Charlotte und einem fast schon bei den Foo Fighters gemopsten Refrain entscheiden kann.

Woanders bemüht man ein paar Bläser zum Ansatz einer Ska-Runde (‘We Never Have Sex Anymore’), gibt auf die Schnelle einen instrumentalen Cover-Witz in Form von Griegs ‘In The Hall Of The Mountain King’ zum Besten oder versucht gar, mit dem von Piano und Streichern verzierten ‘Gone Away Requiem’ ein neues ‘Mad World’ abzuliefern. Egal, wie enervierend eine Pennäler-Punk-Pop-Nummer wie ‘Pretty Fly (For A White Guy)’ auch war (und bleibt) – genau diese Art von echten Albernheiten fehlt der Band inzwischen, die damit auch noch den einstigen Ansatz eines Alleinstellungsmerkmals endgültig eingebüßt zu haben scheint.

***

