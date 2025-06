Das ursprünglich 1978 erschienene, exzellente sechste Album LEVEL HEADED der bis hierher britischen Bubblegum-Glam-Garanten war damals definitiv ein Wagnis, dokumentierte es doch den Band-Willen, sich vom Image als kommerziell motivierte Singlehit-­Lieferanten zu emanzipieren und ein Album als Gesamt(kunst-)werk zu präsentieren. Mag der Song ‘Love Is Like Oxygen’ als letzter großer Chart-Erfolg jenes edle Vorhaben vielleicht ein wenig unterlaufen, lässt sich ein stilistisch eklektisch buntes Erwachsenwerden vom Queen-haften Opener ‘Dream On’ über das mit veritablen Funk-Grooves ausstaffierte ‘Strong Love’ bis hin zum futuristisch spacigen ‘Air On ‚A‘ Tape Loop’ nicht leugnen. LEVEL HEADED-Verehrer dürfen sich also über die vorliegenden Ergänzungen freuen, geben sie doch einen exklusiven Einblick in den Entstehungsprozess des mit alternativen Takes gespiegelten Originals.

Neben dem ungewöhnlichen Einstieg in Form eines 1978er-Interview-Ausschnitts, in dem Sänger Brian Connolly die neue künstlerische Ausrichtung erläutert, findet man hier unter anderem eine von Gitarrist Andy Scott eingesungene Fassung von ‘Love Is Like Oxygen’, Demo- und Proberaumaufnahmen wie die Instrumentalversion von ‘Anthem No. I (Lady Of The Lake)’, die lediglich mit Lalala-Vokalisen-Pilotgesangsspuren ausgestatteten Varianten von ‘Silverbird’ und ‘Lettres D’Amour’ oder die Bonusstücke ‘Unused Idea’ und ‘Cover Girls’. Ein Glam-historisch durchaus interessanter Geneseblick hinter die Kulissen eines Albumklassikers.

