Interpretiert man in die letzten beiden Albumtitel (VOYAGE und danach ARRIVAL) einen gewissen Reisecharakter mit anschließender Zielerreichung hinein, stellt das selbstbewusste und geerdete GATEWAYS so etwas wie einen neuen Ausgangspunkt dar. Die erste Platte mit Schlagzeuger Stefán Ari Stefánsson (welcher Gründungstrommler Guðjón Reynisson 2015 ersetzte) zeigt die immer noch blutjunge Band gefestigt zu einer neuen Einheit verschmolzen wie auch unangestrengter und kompakter ihre zwischen Psychedelic, Blues und Prog Rock pendelnden Einflüsse ausleben.

Dabei wirkt das Songwriting, als hätte es diesmal noch stärkere Aufmerksamkeit und die Hooks einen akribischen Feinschliff abbekommen – so unverschämt hymnisch wie etwa auf ‘On The Run’ hat man die Isländer zuvor noch nicht gehört. Kein Einzelfall, an Melodie und Eingängigkeit fahren The Vintage Caravan diesmal einiges (‘All The Time’, ‘Hidden Streams’, ‘Farewell’) auf, lassen aber zugleich das wild Eruptive und nicht nur im Gitarrenspiel von Sänger Óskar Logi Ágústsson zu bezeugende Hendrix-hafte genauso wenig unter den Tisch fallen wie progressiv-psychedelische Programmpunkte (‘Nebula’, ‘Tune Out’). Reife Leistung.

