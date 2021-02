Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Heaven Shall Burn OF TRUTH & SACRIFICE Primal Fear METAL COMMANDO Dark Tranquillity MOMENT Saltatio Mortis FÜR IMMER FREI Callejon METROPOLIS Nightwish HUMAN. :II: NATURE. In Extremo KOMPASS ZUR SONNE Pain Of Salvation PANTHER Paradise Lost OBSIDIAN Psychotic Waltz THE GOD-SHAPED VOID Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2021 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!