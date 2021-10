Kreator und Lamb Of God thrashen sich im kommenden Jahr gemeinsam durch Europa. METAL HAMMER präsentiert die Co-Headliner-Tournee.

Das klingt nach einer vielversprechenden Paarung! Kreator und Lamb Of God walzen sich von November bis Dezember 2022 zusammen durch Europa. Die beiden Thrash-Kapellen haben damit die Daten für ihre "State Of Unrest Tour" um ein weiteres Jahr geschoben. METAL HAMMER präsentiert: Kreator + Lamb Of God – Tour 2022 26.11. München, Zenith 27.11. Berlin, Columbiahalle 02.12. Ludwigsburg, MHP Arena 03.12. Essen, Grugahalle 04.12. Saarbrücken, Saarlandhalle 09.12. Wiesbaden, Schlachthof 10.12. Hamburg, Edel Optics Arena 11.12. Leipzig, Haus Auensee 21.12. CH-Zürich, Samsung Hall Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Daten. Für weitere Karten und Informationen schaut auf…