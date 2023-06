Die Foo Fighters beschäftigen ab sofort den schon bei diversen Bands zum Einsatz gekommenen Schlagzeuger Josh Freese.

Foo Fighters haben endlich einen Nachfolger für den am 25. März 2022 verstorbenen Taylor Hawkins gefunden beziehungsweise vorgestellt. So sitzt ab sofort Josh Freese bei den Liveshows der US-Rocker hinter der Schießbude. Die frohe Kunde überbrachten Dave Grohl und Co. im Rahmen einer Livestream-Probe namens "Foo Fighters: Preparing Music For Concerts" (siehe Ausschnitt unten). Altgedienter Allrounder Zuletzt trommelte Josh Freese für Danny Elfman und The Offspring. Der 50-Jährige ist ein verdienter Live- und Studioschlagzeuger und hat bereits mit unzähligen namhaften Musikern und Bands zusammengespielt. So stand der neue Foo Fighters-Drummer unter anderem bereits in den Diensten von Guns N’ Roses,…