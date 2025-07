Wer um die Jahrtausendwende eine PlayStation sein Eigen nannte, kam an der ‘Tony Hawk’s Pro Skater’-Reihe nicht vorbei. Für viele waren die Spiele mit ihren ikonischen Soundtracks und Songs wie ‘Ace Of Spades’ aus dem dritten Teil sogar der Einstieg in die harte Gitarrenmusik. Bereits 2020 erhielten die ersten beiden Ableger gebündelt eine Neuauflage, die mit viel Liebe zum Original als Paradebeispiel für gelungene Remakes galt. Nun legt Iron Galaxy Studios mit ‘Tony Hawk’s Pro Skater 3+4’ nach – und auch diese wirken heute ebenso grandios wie damals und bieten zudem für Veteranen frische Inhalte. Die bekannten Strecken erstrahlen dank der grafischen Überarbeitung in neuem Glanz und sehen fantastisch aus. Kenner fühlen sich sofort wie zu Hause und bemerken allenfalls die angepassten Aufschriften der digitalen Reklametafeln.

‘Tony Hawk’s Pro Skater 3+4’ übertrifft die polierten Vorgänger sogar noch einmal deutlich, indem sowohl Grafik als auch neue Gameplay-Elemente noch hochwertiger ausfallen. So kann man sich beispielsweise an ein fahrendes Auto hängen, um kurzzeitig einen Geschwindigkeitsschub zu bekommen. Darüber hinaus wurde der Kampagnenmodus des vierten Teils grundlegend überarbeitet und stärker an die klassischen Missionsstrukturen der Reihe angepasst. Mit ‘Tony Hawk’s Pro Skater 3+4’ hat Iron Galaxy Studios genau an den richtigen Stellschrauben gedreht, ohne den Charme des Originals zu zerstören. Die Formel geht voll auf – und macht Hoffnung, dass auch die ‘Tony Hawk’s Underground’-Reihe bald einen modernen Anstrich erhält. Spätestens dann wäre wohl jeder Pixel-Skater auf diesem Planeten wunschlos glücklich.