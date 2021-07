DISCO BALLS TO THE WALL

Ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. So steht es in der Musikbibel. Das Grundprinzip der New Yorker ist relativ simpel: Man nehme einen Discohit und interpretiere ihn mit einem Rock-Instrumentarium. Vermutlich sollen Tragedy vage die Fährte von The Night Flight Orchestra aufnehmen und veredeln – das funktioniert aber leider nicht. Rock- und Metal-Cover der Originale wie ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’, ‘Stayin’ Alive’, ‘Hot Stuff’ oder ‘Dancing Queen’ sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei des Kolumbus. Oft gehört, öfter vergessen.

Der Mix aus ‘Raining Blood’ und ‘It’s Raining Men’ offeriert noch eine löbliche, kreative Ausnahme. Ansonsten kommt DISCO BALLS TO THE WALL größtenteils nicht aus den Plateauschuhen. Zu brav, zu erwartungsgemäß, zu bieder, um wirklich Interesse zu wecken. Dieses Konzept mag an einem Festival-Abend gegen 23 Uhr mit 42 Promille funktionieren, aber doch nicht ernsthaft vor der eigenen Anlage. So professionell es gemacht ist, so enttäuschend ist das Ergebnis. Nebenbei: Für das Cover hätte ich in der 8. Klasse eine Woche in Kunst nachsitzen müssen.

***

