Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Trelldom …BY THE WORD…

Black Metal, Prophecy (7 Songs / VÖ: 29.5.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wer als Black Metal-Purist hoffte, dass das vor zwei Jahren erschienene, stark experimentelle …BY THE SHADOWS… ein einmaliger Ausrutscher war, wird von …BY THE WORD… enttäuscht werden. Auch das neue Album der Band um den einstigen Gorgoroth-Sänger Gaahl und Gitarrist Stian Kårstad weist nur noch rudimentäre Black Metal-Elemente auf. Stattdessen dominieren ruhige Ambient-Passagen, dissonante Melodien (der Titel-Song erinnert an die unangenehmen Momente, in denen ein gut verstecktes, zweites Browser-Fenster im Hintergrund zeitgleich Musik abspielt) und eigen­-willige Klangkaskaden. Dazu gesellen sich sperrige Melodiebögen und der erneute Einsatz eines Saxofons. Anders gesagt, Easy Listening ist das nicht. Dennoch trägt …BY THE WORD… eine ange­nehme Düsternis in sich, welche sich aber gegenüber den leicht kakophonen Klanggebilden nicht immer problemlos entfaltet. Über der instrumentalen Ebene thront Gaahls unaufgeregter, fast schon zurückhaltender oder rezitativer Gesang. Erwähnenswert ist, dass das Album vom legendären Eirik Hundvin aka Pytten im Grieghallen Studio produziert wurde und somit eigentlich Black Metal atmet. Dennoch, musikalisch liegen Welten dazwischen. Aber wer ein Ohr für Avantgarde und ungewöhnliche Klänge besitzt, könnte eine angenehme Überraschung erleben. Der generische Schwarzmetaller hingegen wird eher zu Aspirin greifen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Black Veil Brides: Lied mit Machine Heads Robb Flynn
Black Veil Brides, live, Rock am Ring 2011
Black Veil Brides haben für ihr kommendes Album prominente Unterstützung von Robb Flynn bekommen, wie ihre neueste Single offenbart.
Black Veil Brides haben sich für ihre neueste Single ‘Revenger’ die Unterstützung von Machine Head-Frontmann Robb Flynn gesichert. Das Lied erscheint am 8. Mai auf dem neuesten Black Veil Brides-Album VINDICATE und hat für die Band eine ganz besondere Bedeutung. Konzept: Rache Das Lied befasst sich mit dem Konzept Rache, aus einem moralisch verzerrten Blickwinkel. Sänger Andy Biersack sagt dazu: "Ich habe mich schon immer für das ethische Dilemma interessiert, das sich aus unserer kulturellen Neigung ergibt, Gerechtigkeit zu bejubeln. Ich dachte, es wäre eine spannende Übung, einen Song-Text aus der Perspektive von jemandem zu schreiben, der nach der ultimativen Form…
Weiterlesen
Zur Startseite