Modern Metal , Out Of Line/RTD (13 Songs / VÖ: 15.7.)

True North präsentieren mit OUT LOUD mit Midi-Synthesizer überfluteten Emo-Rock, der mit Prosa und Dramatik nicht geizt. Der Opener ‘Not Alone’ verleiht schon genau den Mut, der so unüberraschend genau der Szene zuspielt. Mit ihrer ersten Single ‘Your Confession’ und dem Feature-Gast Kellin Quinn von Sleeping With Sirens packen sie ein erstes Highlight direkt an den Start, ein getragener Song voll fühlbarem Schmerz. Allerdings präsentiert sich die Platte ab dann konstruiert, wankt zwischen abgeklärtem Pop und viel Tranendrüse.

Balladen wie ‘Save Me’ tragen Bärte wie ZZ Top. Irgendwo wollen True North den Trend-Maschinen Bring Me The Horizon und auch zum Teil Twenty One Pilots nacheifern, aber das macht es nicht spannender. Bekannte Gesangsmelodien geben sich mit ausschweifenden Akkordschwingungen die Klinke in die Hand. Handwerklich ist alles sehr solide, schöner „Laid back“-Pop Rock, ausgeschmückt vom traumhaften Organ von Sänger Tim Beken. Aber die dunkelsten Motten holen sie damit nicht ans Licht.

