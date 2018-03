Im Herzen sind sie noch immer Hardcore, doch mit GAINING PURPOSE THROUGH PASSIONATE HATRED machen Twitching Tongues den nächsten Schritt in Richtung stampfender Sludge- und groovender Stoner-Sounds. Gepaart mit hartem Metalcore-Riffing ergibt dies das bisher rundeste Werk des Fünfers aus Los Angeles, obschon zugunsten von Eingängigkeit und Melodien einiges ihrer düsteren Aura verloren gegangen ist, welche man etwa noch auf IN LOVE THERE IS NO LAW (2013) erleben konnte. Die stilistische Weiterentwicklung wurde nicht zuletzt davon angetrieben, dass nach der Veröffentlichung von DISHARMONY (2015) die komplette Besetzung um die Brüder Colin und Taylor Young gewechselt hat.

Über die markige Stimme von Ersterem kann man sich weiterhin streiten – wer sich an dieser bis jetzt nicht gestört hat, wird sich nun über seine bis dato selbstbewussteste Performance freuen können. Von der gothic-metallischen Ballade ‘Forgive & Remember’ bis zur Verneigung vor den eigenen Hardcore-Wurzeln im rasanten Moshpit-Knaller ‘T.F.R’ bieten Twitching Tongues reichlich Abwechslung. Einiges ist allerdings einfach zu belanglos, um über die volle Distanz fesseln zu können. Und dann müsste man ihnen eigentlich noch einen extra Punkt wegen des abgrundtief hässlichen Artworks abziehen.