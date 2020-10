Nach den Verschiebungen der Termine von Album-Release und der zugehörigen Tournee kommen Orden Ogan im April live zu uns.

Die deutsche Power Metal Institution Orden Ogan veröffentlicht am 13.11.2020 das neue Album FINAL DAYS via AFM Records. Die "Final Days" Headlinertour 2020 musste allerdings verschoben werden. Zusammen mit Brothers Of Metal und Wind Rose kommen Orden Ogan im April nach Deutschland. Zur "Final Days Tour" präsentiert sich die Band mit komplett neuer Show. Der allgemeine Ticketvorverkauf über alle bekannten Vorverkaufsstellen läuft seit dem 01.01.2020. METAL HAMMER präsentiert: Orden Ogan + Brothers Of Metal + Wind Rose 09.04.2021 Geiselwind, Music Hall 11.04.2021 München, Muffathalle 13.04.2021 CH-Pratteln, Z7 16.04.2021 Berlin, Kesselhaus 17.04.2021 Leipzig, Hellraiser 20.04.2021 Hamburg, Gruenspan 21.04.2021 Saarbrücken, Garage 22.04.2021…