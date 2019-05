Was auf den ersten Blick etwas an den Federn herbeigezogen wirkt, macht auf den zugehörigen Gegenüberstellungen "Metaller vs. Vögel" so viel Sinn.

Zum Wochenstart haben wir etwas aus der Kategorie "Was zum Schmunzeln" für euch gefunden und vorbereitet. So wahnwitzig es sich auf den ersten Blick liest, so frappierend erscheint hier und da die Ähnlichkeit, die sich zwischen gewissen Metallern und bestimmten Vögeln auftut. Ihr habt richtig gelesen: Metal-Musiker und Vögel. Auf diesen Zusammenhang gekommen ist ein Kerl namens Andy Cochran, der seit ein paar Wochen auf seinem Twitter-Account entlarvende Vergleichsfotos postet. Die Gegenüberstellungen zwischen den Metallern und Vögeln sind allesamt ziemlich unterhaltsam geraten. Doch neben dem offensichtlichen spaßigen Wert ergibt sich daraus sogar noch etwas Bildung. Denn man wird mitunter in…