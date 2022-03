THE WORLD IS GOING TO RUIN YOU

Vein.fm sind für all jene ein gefundenes Fresschen, die noch nicht taub sind, es aber noch werden wollen! Auf ihrem zweiten Album lassen die fünf Jungs aus Massachusetts alles an Frust und Aggression heraus, was sich seit ihrem Debüt ERRORZONE von 2018 in ihnen aufgestaut hat – und das scheint einiges zu sein. Damit der ohnehin wütend klingende Frontmann Jon Lhaubouet zu einem noch bissigeren Ungeheuer wird, ist dieser auf nahezu allen Tracks mit einer ordentlichen Ladung Distortion versehen. Die Instrumentalisten tun ihr Übriges dazu und schmeißen mit abrupten Wechseln, Pausen, Sound-Effekten und Kinderlachen umher, sodass es Mühe erfordert, hinterherzukommen (man höre den eskalierenden Zwischen-Part in ‘Hellnight’).

Mal braucht es nur eine Minute, um all diese Wut in die Welt zu schreien (‘Versus Wyoming’, ‘Inside Design’), manchmal sind schon sieben dafür erforderlich, wie im Finale (‘Funeral Sound’). Letzterer ist auch der wichtigste Song des Albums, weil er durch seine ganz andere, strukturierte Art eine angenehme Balance bietet: Klarer Gesang, ein (vorerst) gleichbleibender Takt, eine Klaviermelodie – was für eine erfrischende Abwechslung zwischen all der Hektik! Vein.fm bieten damit ein zerstörerisches Werk, das zwar verschiedenste Facetten enthält, gleichzeitig aber auch einiges vom Hörer abverlangt.

