THE DEEPENING

Ganze zwölf Jahre sollte es dauern, ehe Vemod ihr zweites Album ver­öffentlichen. Faulheit? Nö. Zum einen sollte THE DEEPENING eigentlich schon 2021 erscheinen, zum anderen waren Vemod in den vergan­genen Jahren immer wieder live am Start. Zudem scheinen die Norweger das Resultat ihrer Arbeit wohl durchdacht zu haben. Der neue Silberling ist ein ähn­-liches Schwergewicht wie VENTER PÅ STORMENE (2012). Zugleich wurden neue Elemente hinzugefügt, sodass alles eine Spur voller und frischer klingt, ohne dabei zu viel zu wollen. ‘Fra drommenes bok I’ kommt wird gänzlich a cappella darge­boten. Insgesamt sind die langjährige Leidenschaft für die Musik und das Verständnis von Tonalität jede Sekunde spürbar – und das mit einer Erhabenheit, die ihresgleichen sucht.

Dabei breitet sich der schlichte und gleichzeitig kunstvoll gewobene Klangteppich aus wie ein emotionsgeladener Nebel, der die Sicht zwar trüben kann, jedoch auf eine gute Weise. Am besten lassen sich überlange Nummern wie ‘Der guder dør’, ‘True North Beckons’ oder ‘The Deepening’ nämlich genießen, wenn Geist und Gehörgang schon beinahe drohen, komplett darin zu versinken. Einfach mal wirken lassen.

***

