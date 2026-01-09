Bekanntester Name der neu gegründeten britischen Band Venger ist Saxon-Gitarrist Doug Scarratt, der sich zudem mit dem (zumindest mir noch) unbekannten österreichischen Sänger Franz Bauer einen erstklassigen Frontmann zur Seite geholt hat. Wichtig neben Schlagzeuger Sven Rothe ist auch Multiinstrumentalist James Fogarty (In The Woods…), der zugleich als Co-Song-Schreiber und -Produzent des Debütalbums TIMES OF LEGEND in Erscheinung tritt. Der Titel suggeriert bereits, worum es geht: traditionellen Schwermetall, der sich am New Wave Of British Heavy Metal der Achtziger orientiert, sein künstlerisches Heil in Riff-getriebenen Hymnen forscher Gangart sucht und dabei rundum überzeugen kann. Obwohl klassischer Heavy Metal geboten wird, tappen die vier Musiker in keine Klischeefalle, sondern krönen ihre tadellosen Finger- und Stimmbandfähigkeiten durch profundes Songwriting, das von Spielfreude und bemerkenswerter Geschmackssicherheit gekennzeichnet ist. Macht Spaß und schreit förmlich nach einer Fortsetzung auf der Bühne!
