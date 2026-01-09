Toggle menu

Venger TIMES OF LEGEND

NWOBHM, Silver Lining/Warner (9 Songs / VÖ: 9.1.)

5.5/ 7
Bekanntester Name der neu gegründeten britischen Band Venger ist Saxon-Gitarrist Doug Scarratt, der sich zudem mit dem (zumindest mir noch) unbekannten österreichischen Sänger Franz Bauer einen erstklassigen Frontmann zur Seite geholt hat. Wichtig neben Schlag­zeuger Sven Rothe ist auch Multiinstrumentalist James Fogarty (In The Woods…), der zugleich als Co-Song-Schreiber und -Produzent des Debütalbums TIMES OF LEGEND in Erscheinung tritt. Der Titel suggeriert bereits, worum es geht: traditionellen Schwermetall, der sich am New Wave Of British Heavy Metal der Achtziger orientiert, sein künstlerisches Heil in Riff-getriebenen Hymnen forscher Gangart sucht und dabei rundum überzeugen kann. Obwohl klassischer Heavy Metal geboten wird, tappen die vier Musiker in keine Klischeefalle, sondern krönen ihre tadellosen Finger- und Stimm­bandfähigkeiten durch profundes Songwriting, das von Spielfreude und bemerkenswerter Geschmackssicher­heit gekennzeichnet ist. Macht Spaß und schreit förmlich nach einer Fortsetzung auf der Bühne!

