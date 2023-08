Courtney LaPlante von Spiritbox hat es satt, mit den verqueren Erwartungen im Metal umgehen zu müssen. Sie mahnt mehr Entspanntheit an.

Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante ist genervt von den Erwartungen in der Musikbranche. Besonders geht ihr auf die Nerven, dass Leute neue Songs, mit denen eine Band bislang unbekanntes Terrain betritt, oft für maßgeblich richtungsweisend halten und die Band aufgrund dessen in eine Schublade stecken. Dies gab die 34-Jährige in einem Interview mit dem Musikmagazin "Kerrang!" zu Protokoll. Nicht im Vakuum "Ich finde, dass unser Metal-Subgenre so von der Idee besessen ist, dass jegliches Lied, das man von einer Gruppe hört, eine Leitlinie ist", echauffiert sich die Spiritbox-Sängerin. "Nach dem Motto: 'So klingt diese Band also ab jetzt.' Vielleicht ist es in…