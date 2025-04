Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 07.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Cryptosis, Jethro Tull und Istapp.

Whitechapel Ist es eine Rückkehr zu den Deathcore-Wurzeln? Könnte man meinen; auf jeden Fall trifft der ausgewählte Titel... (Hier weiterlesen) Spiritbox Jetzt wagt sich die kanadische Band wieder an das Langformat – mit erst mal frustrierendem Resultat. (Hier weiterlesen) Destruction BIRTH OF MALICE bietet zwar die gewohnten Thrash-Attacken, verströmt aber auch gehörig viel... (Hier weiterlesen)