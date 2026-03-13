Quantität über Qualität – diesem Motto folgen Vitamin X bereits seit ihrer Gründung Ende der Neunziger. Wenn die durchschnittliche Länge der Songs unter zwei Minuten liegt – wie es sich für gutbürgerlichen Hardcore gehört –, muss man schließlich die Laufzeit der Alben mit purer Masse füllen. Dass bei so vielen Schüssen nicht jeder ins Schwarze trifft, ist vorprogrammiert, doch auf RIDE THE APOCALYPSE dürfen sich die Niederländer auf jeden Fall über ihre Trefferquote freuen. Das Intro ‘Chop Chop Chop’ gibt direkt den Ton vor: Schnelle Riffs, simple Melodien und ordentlich Energie. Wer sich bei der Länge der Tracklist auf einen Marathon vorbereitet, wird sich schnell wundern, denn nach knapp 25 Minuten ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Viel Zeit für Innovation oder Kreativität bleibt nicht – die Niederländer liefern auf RIDE THE APOCALYPSE die gleiche Mischung aus Hardcore und Thrash wie auf ihren letzten sechs Alben. Trotzdem sorgen Vitamin X mit ihrer neuen Platte für ordentlich gute Laune – man muss ja nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden.

