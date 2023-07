Gerade erst haben sie auf der ganzen großen Bühne gestanden und sich dabei wacker geschlagen: Beim Eurovision Song Contest landeten die Australier mit ihrem Pop-Prog auf einem beachtlichen neunten Platz – davon können Lord Of The Lost leider nur träumen. Aber das sagt natürlich schon viel über das Quintett aus Perth aus. Denn FEARLESS IN LOVE fällt – wie der ESC-Beitrag ­‘Promise’ – äußerst melodisch aus. Wer auf diese Art von Metal steht, wird mit dem achten Studiowerk der 1999 gegründeten Formation seine helle Freude haben. Was die Gitarristen Simone Dow und Scott Kay, Bassist Alex Canion und Drummer Ashley Doodkorte abliefern, hat durchaus Durchschlagskraft und nicht selten Djent-Qualität.

Doch obendrauf kleistert Sänger Daniel Estrin eben noch zahlreiche Keyboard-Teppiche und Beat-Spielereien. Das geht im besten Fall irgendwie in Richtung AOR, kann jedoch ebenfalls etwas zu anbiedernd rüberkommen. Davon abgesehen ist es durchaus seltsam, dass so eine Band bei Season Of Mist angeheuert hat. Das französische Label scheint wohl auch mal die Kasse klingeln lassen zu wollen.

***

