Within Temptation: Sharon den Adel dreht Video in Kiew

Within Temptation haben es sich auf die Fahne geschrieben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um himmelschreiende Ungerechtigkeit geht. Allein der Titel ihres aktuellen Albums BLEED OUT singt davon ein Lied — hier geht es um die Iranerin Mahsa Amini, die ermordet wurde, weil sie sich weigerte, ordnungsgemäß einen Hidschab zu tragen.

Heißes Eisen

Nun legen Within Temptation den Finger in eine andere Wunde. So machen die Niederländer mit ihrer am 5. April erscheinenden, neuen Single ‘A Fool’s Parade’ auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam. Bei dem Track kollaborieren Frontfrau Sharon den Adel und Co. mit dem talentierten ukrainischen Produzenten Alex Yarmak. Doch damit nicht genug: Das Musikvideo nahm die Gruppe jüngst mit dem renommierten ukrainischen Regisseur Indy Hait in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf (siehe Bildergalerie unten).

Mit ‘A Fool’s Parade’ sprechen die Musiker Themen wie Putins Propaganda, Russlands Heuchelei in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. So verdeutlicht das Lied das große Engagement von Within Temptation, die grausame Invasion Russlands und den anhaltenden Überlebenskampf der Ukraine weiterhin aufs Tapet zu bringen. Darüber hinaus beteiligt sich die Formation an Initiativen wie der Stiftung Ukraine Aid OPS, um nach wie vor auf die dringend benötigte Unterstützung Europas für den Kampf in der Ukraine aufmerksam machen. Überdies soll ‘A Fool’s Parade’ ein Vorbote für im Herbst steigende „Bleed Out 2024 Tour“ der Symphonic-Metaller sein (siehe Tourdaten unten).

Within Temptation – Tour 2024

06.10. Köln, Palladium

14.10. Berlin, UFO im Velodrom

15.10. Hamburg, Sporthalle

16.10. Leipzig, Haus Auensee

19.10. München, Zenith

23.10. Frankfurt, Jahrhunderthalle

03.12. Stuttgart, Porsche Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

