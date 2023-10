Within Temptation: Das Altersheim rockt

Within Temptation hegen im Gegensatz zu den Scorpions noch keine Absicht, eine irgendwann 25 Jahre feiernde Abschiedstournee anzutreten. Sharons letzter Satz klingt dennoch beinahe müde. Die Sängerin versichert umgehend, dass dies aktuell nicht der Fall ist. Laut ihren eigenen Worten verbindet sie mit dem Tourneeleben eine Art von fast schon schizophrener Hassliebe: „Solange ich unterwegs bin, liebe ich es“, plaudert Sharon aus dem Nähkästchen.

Dabei ist das Alter, zumindest für einige Rock-Stars, nicht mehr in jedem Fall ein Grund, sich vom Live-Zirkus zu verabschieden – solange die Gesundheit mitspielt. Die Zahl von Musikern, die noch immer live auftreten, obwohl sie ihren 60., 70. und gelegentlich sogar 80. Geburtstag hinter sich haben, wächst beständig. Sich vom Publikum feiern zu lassen, scheint für manch einen Bühnenveteranen ­wahlweise eine Art von Droge oder Lebenselixier zu sein. „Für mich klingt ‚Droge‘ zur sehr nach Abhängigkeit und Sklaverei“, schüttelt Robert den Kopf. „Für manchen Musiker mag sogar etwas dran sein, aber für mich definitiv nicht. Die Bühne ist für viele jedoch ein untrennbarer Teil ihrer selbst.

Dabei lässt es speziell Sharon zumindest äußerlich leicht aussehen, vor Zehntausenden zu stehen und eine Menge mitzureißen. „Ich litt viele Jahre unter Lampenfieber, und auf die Bretter rauszugehen, war eine Zerreißprobe für meine Nerven“, verrät die Sängerin. „Nach den ersten ein, zwei Songs war es dann wieder in Ordnung für mich. Es hat lange gedauert, aber eines Tages hat sich das gelegt.“ Die Gründe für ihre anfängliche Nervosität waren vielfältig. Sie wollte zu viele Dinge gleichzeitig, war überkritisch mit sich selbst und obendrein zu perfektionistisch. Sharon hatte ein bestimmtes Bild im Kopf, wie sie auf der Bühne sein sollte und ärgerte sich selbst über kleinste Fehler.

Einer der Gründe für ihr wiedergefundenes Selbst­vertrauen auf der Bühne ist ihr langjähriger Monitormann, den Sharon mit viel Lob bedenkt. Monitore sind jene Lautsprecher auf der Bühne oder im Ohr, was auch bei ihr der Fall ist. Damit können Musiker zum einen sich selbst sowie zum anderen ihre Mitstreiter hören. Vor allem bei Festivals bietet sich dem Publikum immer wieder der Anblick von Musikern, die wild in Richtung Bühnenrand gestikulieren.

Dann stimmt meist der Mix im Monitor nicht und Änderungen werden mit Nachdruck eingefordert. „Es ist unheimlich wichtig, sich selbst, aber auch die anderen gut und in einer angemessenen Lautstärke zu hören“, betont die Sängerin. „Das gibt mir die nötige Sicherheit, um mich nicht ständig selbst hinterfragen zu müssen, sondern mich in meinem Element bewegen zu können.“

