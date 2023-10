Within Temptation: Diskografie

auch interessant

Das komplette Interview mit Within Temptation findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

ENTER (1997)

„Für uns war das erste Album wie Magie. Mit ENTER haben wir unser Fundament gelegt. Den ersten Schritt auf unserem musikalischen Weg haben wir als Doom Metal-Band gemacht – und darauf werden wir für immer nostalgisch zurückblicken.“

ENTER bei Amazon

MOTHER EARTH (2000)

Empfehlung der Redaktion Within Temptation: Herz aus Gold Symphonic Metal Mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung im Jahr 1996 legen Within Temptation mit BLEED OUT im Oktober ihr achtes reguläres Studioalbum vor. „Der internationale Durchbruch kam mit MOTHER EARTH. Unser zweites Album ist auch außerhalb der Niederlande in zahlreiche Charts eingestiegen. Dieser Erfolg hat sowohl unsere Freunde als auch Feinde überrascht – aber am meisten uns selbst.“

MOTHER EARTH bei Amazon

THE SILENT FORCE (2004)

„Auf diesem Album haben wir uns verstärkt für die sinfonische Seite des Metal geöffnet. Für THE SILENT FORCE kam es zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit mit einem großen Orchester. Mit erfolgreichen Songs wie ‘Stand My Ground’ oder ‘Memories’ konnten wir uns als feste Größe im Musik-Business etablieren.“

THE SILENT FORCE bei Amazon

Nötige Erfahrung

THE HEART OF EVERYTHING (2007)

„Unsere Richtung als sinfonische Metal-Band mit Chor und Orchester hatten wir schon auf dem Vorgänger von THE HEART OF EVERYTHING gefunden. Doch erst mit dem vierten Album haben wir unseren Sound vervollständigt. Wir verfügten endlich über die nötige Erfahrung, um das Ziel unserer Suche erreichen zu können.“

THE HEART OF EVERYTHING bei Amazon

THE UNFORGIVING (2011)

Empfehlung der Redaktion Within Temptation BLEED OUT (Lim. Boxset) + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis Symphonic Metal Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus. „Das Konzeptalbum THE UNFORGIVING basiert auf einer sechsteiligen Comic-Serie und drei dazugehörigen Kurzfilmen. Musikalisch führte uns das Album zurück in unsere Jugend in den Achtzigern. In manchen Songs lässt sich der Einfluss bestimmter Bands heraushören. Auch Comics waren für uns als Heranwachsende wichtig.“

THE UNFORGIVING bei Amazon

HYDRA (2014)

„HYDRA stellt teilweise eine Reminiszenz an verschiedene unserer Lieblings-Bands aus den Neunzigern dar. Deren Inspiration floss musikalisch in das Album ein. Außerdem haben wir vermehrt mit befreundeten und sehr spannenden Gastmusikern gearbeitet – von Tarja bis zu Xzibit.“

HYDRA bei Amazon

Die Blockade überwinden

RESIST (2019)

„Es hat eine Weile gedauert, bis RESIST herauskam. Wir litten zuvor eine Weile unter einer Schreibblockade. In der Zwischenzeit veröffentlichte ich ein neues Album mit meinem Soloprojekt My Indigo. Das hat uns im Rückblick sehr dabei geholfen, endlich die Blockade zu überwinden und unseren Sound wieder zu erneuern.“

RESIST bei Amazon

BLEED OUT (2023)

Empfehlung der Redaktion Within Temptation: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 10/2023 Symphonic Metal Jetzt die LIVE IN HELL-CD sichern: Dieses weltexklusive Within Temptation-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2023. „Mit unserem aktuellen Album BLEED OUT sind wir weiter der Richtung gefolgt, die wir mit RESIST eingeschlagen haben. Wir haben viele frische Ideen ausprobiert, um uns wieder einmal neu zu definieren. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, den wir mit Sicherheit auch in Zukunft fortführen werden.“

BLEED OUT bei Amazon

Wie sich das Tourneeleben in den letzten zwei Jahrzehnten gewandelt hat, wie Sharon es schafft, ein positiver Mensch zu bleiben und wie man sich als Songwriting-Ehepaar nicht gegenseitig zerfleischt, lest ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.