Schon mit seinem Langspieldebüt WRECKING ­COMMAND (2018) konnte das pfälzische Thrash-Trio Warfield gute Kritiken einheimsen, nun knüpft der Nachfolger WITH THE OLD BREED nahtlos an. Frühe ­Kreator stehen Pate für den Sound, der in Hochgeschwindigkeit durch die Gehörgänge brettert. Dazu kommt, dass die Stimme von Frontmann Joachim Clemens recht deutlich an den jungen Mille erinnert. Das würde alles nicht viel helfen, würden die Kompositionen nicht stimmen, aber genau da liegt die Stärke der Band. Die Songs kommen zwar kurz und kompromisslos auf den Punkt, wirken aber ausgearbeitet und durchdacht.

Vor allem die Riffs fräsen sich ins Stammhirn ein, dass es eine Art hat. Man höre nur Songs wie ‘Soul Conquerer’, ‘Lament Of The White Realm’ oder ‘Dogs For De­fence’. Warfield haben ohne Frage die Essenz des Thrash Metal begriffen und verpacken sie mit jugendlicher Frische in starke Songs. Anhänger des Genres sollten diese Combo nicht ignorieren. Für Vinylkäufer gibt es als Bonus die Nuclear Assault-Cover-Version von ‘F# (Wake Up)’ obendrauf.

