Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Warning RITUALS OF SHAME

Doom Metal  , Relapse (5 Songs / VÖ: 19.6.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Also, wenn jemand Doom (lies: langsam) ist, dann Warning. Mit RITUALS OF SHAME offerieren Englands Ikonen ihre erste Platte seit zwanzig Jahren. Das nennt man dann wohl glazial. Bei solch einer langen Pause stellt sich natürlich immer die eine große Frage, ob die Welt auf diese Band gewartet hat. Und die Antwort muss in diesem Fall so ausfallen: Vielleicht nicht, aber es ist dennoch ziemlich schön, dass die Kult-Doomer zurück sind. Und wenn die Trauerklöße aus Essex ein Comeback machen, dann eben richtig. Aufgenommen wurde in einer ehemaligen Kirche, aufgeschlagen wird klassischer, dramatischer, klagender Doom mit dem Nachhall einer Totenglocke. Man versteht augenblicklich, weshalb das Material auf RITUALS OF SHAME nicht für seine ­andere Band 40 Watt Sun geeignet war, mit der sich Patrick Walker in den letzten Jahren eine probate Zweitkarriere aufgebaut hatte. Und eigentlich hatte er ja auch alles gesagt mit Warning und sich deswegen anderen Ufern zugewandt, aber herrje: Bei all dieser abgefuckten Dunkelheit in der Welt musste eben einfach noch mal ein neues Album der Doom-Meister her. Dass RITUALS OF SHAME in seiner doomigen Schwere fast schon angenehm proggig ist und ultimativ von der Liebe handelt, ist natürlich ein klarer Bonus.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Jeffrey Nothing (Ex-Mushroomhead) ist fit für eine Tour
Mushroomhead_Jeffrey Hatrix
Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing ist nach seiner Krebserkrankung wieder vollends wohlauf und bereit, auf die Bühne zurückzukehren.
Im Januar vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing an Krebs erkrankt ist, nachdem seine Tochter Mea eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen hatte, um Geld für die Behandlung zu sammeln. Im Sommer erklärte er in einem Facebook-Post, dass er sich in Remission befinde und bei den letzten Untersuchungen keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Eine achtjährige Achterbahnfahrt In den letzten Monaten ließ Jeffrey Nothing immer wieder verlauten, dass er an neuer Musik arbeite und einige Konzerte in Planung seien. Erst kürzlich teilte er via Social Media mit: „2026 wird ein wildes Jahr! Ich werde ab Juli auf…
Weiterlesen
Zur Startseite