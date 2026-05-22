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Witching Hour DESCENDING… WHERE TIME HAS CEASED TO EXIST

Black/Thrash Metal, Dying Victims (6 Songs / VÖ: 22.5.)

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4.5/ 7
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Für „Ancient Black Metal“ bekommen Witching Hour einen neuen Eintrag in die lange Liste der erfundenen Genre-Bezeichnungen. Doch wo manche Bands versuchen, ihr Geplänkel mit Floskeln zu vertuschen, liefern die Saarländer ein Album ab, das mit seiner originellen Mixtur aus Black-, Thrash- und klassischem Heavy Metal dem pompösen Titel alle Ehre macht. Witching Hour beweisen dabei nicht nur ein feines Gespür für Atmosphäre, sondern auch ein ausgeprägtes Talent für eingängige Riffs und dynamische Song-Strukturen. Mal rasend schnell und ­aggressiv, dann wieder getragen und episch, entfaltet sich eine düstere Klangwelt, die den Hörer sofort in ihren Bann zieht. Teilweise reizen einige Songs ihre überdurchschnittliche Laufzeit etwas zu sehr aus, und manchmal wirken die Vocals ein wenig kratzig. Dennoch ­gleichen die Höhepunkte der Platte ihre Schwächen mehr als aus. Zum Glück scheinen Witching Hour in Sachen Musik mehr Talent zu besitzen als in der Namensgebung.

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