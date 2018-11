Am 26. Oktober wird das neue Eisregen-Album FEGEFEUER erscheinen. Mit der Veröffentlichung ihrer Single ‘Knochentorte’, zu der wir exklusiv das Lyrics-Video präsentieren, gibt die Band einen Vorgeschmack.

Die Thüringer und Herren des Makabren Eisregen haben bereits mit ihrer EP SATAN LIEBT DICH im Juli einen kleinen Vorgeschmack auf das nun Ende Oktober erscheinende neue Album FEGEFEUER gegeben. Höchste Zeit also, den Schleier zu lüften und nachzuhören, was die kommende Platte zu bieten hat! Daher präsentieren wird euch heute exklusiv das Lyric-Video zur neuen Single ‘Knochentorte’. Einige wärmende Worte hat die Band ebenfalls dazu parat: "Wir schenken den Menschen Hoffnung: In jedem steckt etwas besonderes, wichtiges - leckeres... In einem jeden von uns verbirgt sich die Basis für eine großartige Knochentorte." Seht hier exklusiv das Lyric-Video zur brandneuen Single ‘Knochentorte’:…