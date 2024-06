Das mit dem Comeback schei­nen Withering Surface ernst zu nehmen. EXIT PLAN ist das nun­mehr zweite Album, seit sich die Dänen nach anderthalb Jahrzehnten 2019 neu formierten, und insgesamt steht es als sechstes Release in der Diskografie. Nachdem MEET YOUR MAKER 2020 noch etwas altbacken klang, hat das Quintett mit den neuen Songs in eine zeitgemäßere Spur gefunden. Natürlich weisen Withering Surface nach Jahren der Abwesenheit nicht dieselbe Weiterent­wicklung wie Genre-Kollegen der Neun­ziger auf, doch Traditionalisten des Melodic Death Metal mag das gelegen kommen.

Die Zeit­schleife hat EXIT PLAN zwar hinter sich gelassen, aber trotzdem ist die Platte in den keifenden Growls mit At The Gates und in roher Monumentalität mit den In Flames der mittleren Phase vergleichbar. In ‘Where Dreamers Die’ klingt sogar etwas Heavy Metal durch. Eine solide Weiterentwicklung, die nicht nur denjenigen gefallen dürfte, die Withering Surface schon zu deren Anfangs­zeit gut fanden. Weitere Anspieltipps: ‘I Finally Lost (All Faith In Humanity)’ mit seiner schönen Refrain-Melodie und ‘Denial Denial ­Denial’ als seltener Einsatz von klarer Stimme.

***

***