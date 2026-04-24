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Xorsist ABERRATIONS

Death Metal, Hammerheart/OPEN (10 Songs / VÖ: 24.4.)

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4.5/ 7
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Achtung, Frischfleisch aus Stockholm: Die zu Beginn ihrer Karriere von Sunlight Studio-Inhaber Tomas Skogsberg protegierten Jungspunde Xorsist haben erst 2020 zusammengefunden, wuchten mit dem von Unleashed-Gitarrist Fredrik Folkare produzierten, knapp 40-minütigen ­ABERRATIONS aber bereits ihr drittes Opus in voller Länge an die Oberfläche. Zu Hause sind Gründer Gustav Ryderfelt (Jahrgang 2005!) und seine Truppe im Old School Death Metal, den sie mit Growls aus zwei Kehlen und – abgesehen von kurzen Einspielern in ‘Rest Impending’, ‘Souls To Mourn’ und ‘Disbelief’ – im Gros unverstellt sowie durchaus gekonnt darbieten. Ihr tiefgestimmtes Wüten, Prügeln und Sägen durchbrechen Xorsist mit den besinnlichen Gitarreninstrumentalstücken ‘Draped In Sorrow’s Cloth …’ und ‘… And Aged In Embers’, aber auch Songs wie ‘His Shrouded Gaze’ oder ‘Memorial Cries’ beinhalten Phasen ganz ohne Gesang. Keine Genre-Innovation, sicher auch kein Fehltritt, aber ein hoffnungsvolles Signal: Der Untergrund lebt!

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Raven: Frontmann John Gallagher liefert Gesundheits-Update
Raven, Alcatraz Festival 2021
2025 mussten Raven ihre Tournee aufgrund einer Gehirnnotoperation ihres Sängers absagen. Nun erklärt er, wie sein Gesundheitsstand ist.
Raven sahen sich 2025 dazu gezwungen, ihre Europatournee abzusagen, da sich Frontmann und Bassist John Gallagher nach einem Sturz einer Notoperation am Gehirn unterziehen musste. Außerdem ließ sich sein Bruder und Band-Kollege Mark Gallagher bei einem geplanten Eingriff ein Knöchelgelenk und ein Knie richten. Medizinisches Auszeitjahr Auf die Frage, ob sie nun für ihre baldige nordamerikanische Tournee bereit seien, antwortet der Sänger im Interview mit Metal Mayhem ROC: "Ich bin ganz sicher dafür bereit, nach all unseren kleinen Prüfungen und Schwierigkeiten. Ich nenne 2025 unser medizinisches Auszeitjahr." Er führt weiter aus, dass die OPs seines Bruders geplant gewesen seien, aber: "Dass…
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