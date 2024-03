Jon Bon Jovi will seine Stimmprobleme hinter sich lassen und wieder dahin kommen, zweieinhalb Stunden am Abend auf der Bühne stehen zu können.

Bei der kürzlichen Pollstar Live!-Konferenz in Los Angeles wurde Jon Bon Jovi mit dem "Milestone"-Award für das 40. Jubiläum seiner Band ausgezeichnet. In einer zugehörigen Fragerunde sprach der 61-Jährige offen über seine Stimmprobleme. Demnach sei er nach Operationen auf dem Weg der Besserung. Für seine Auftritte bei der US-Tour 2022 bekam der Sänger mitunter vernichtende Kritiken. "Es müsste zwar mittlerweile allgemein bekannt sein, aber ich hatte große wiederherstellende Operationen an meinen Stimmbändern", eröffnet Jon Bon Jovi. "Und ich hatte so etwas noch nie. Es war ein schwieriger Weg, doch ich habe einen Arzt in Philadelphia gefunden, der etwas namens Medialisierung…