Richard Ellis: 5 Fakten über den Schauspieler und Musiker #DaheimDabeiKonzerte

Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Die wichtigsten Fakten zu Richard Ellis

In der Netflix-Serie „I Am Not Okay With This“ hat Richard Ellis als schöner Schulfiesling ganze Arbeit geleistet. Doch nicht nur als Jungschauspieler kann der US-Amerikaner überzeugen, wie unsere Fakten zeigen:

Frühere Rollen

Direkt nach der Schule zog es den heute 23-Jährigen nach Los Angeles. Dort konnte er eine Agentur von sich überzeugen und direkt eine kleine Rolle in der Serie „Veronica Mars“ ergattern. Daraufhin folgten ein Engagement für die Show „Should I Do It?“ sowie für den Film „Killer Therapy“.

Durch die im Februar gestartete Netflix-Serie „I Am Not Okay With This“ kennt man Richard Ellis nun auch international: Dort mimt er als Bradley Lewis den homophoben Gegenspieler der Heldin Sydney, die er unter anderem mit Informationen aus ihrem geklauten Tagebuch vor ihren Mitschülern bloßstellt. Im wirklichen Leben beweist Ellis dagegen, dass er zum Glück nicht nur ziemlich sympathisch, sondern auch sehr musikalisch ist.

Richard Ellis strebt eine Musikkarriere an

Auf Instagram präsentiert er sich wahlweise mit Akustik- und E-Gitarre und begeistert seine Fanbase regelmäßig mit Eigeninterpretationen bekannter Popsongs: mal in Form einer gefühlvollen Unplugged-Version alter Beatles-Hits, mal als Rock-Tribut an Queen.

Momentan nutzt Richard Ellis die Isolationszeit für eigene Musik. Mit seinem Bruder hat er sich im Tonstudio eingeschlossen, um an ersten Veröffentlichungen zu arbeiten.

Wachsender Instagram-Fame

In den letzten Monaten hat sich Richard Ellis eine respektable Online-Gefolgschaft aufgebaut – schon knapp 200.000 Follower verfolgen allein auf Instagram, was der Jungschauspieler und angehende Musiker so treibt.

Model-Jobs

Der 23-Jährige erweist sich als echter Allrounder, denn auch als Model für Magazine wie Cosmopolitan und Esquire stand Richard Ellis bereits vor der Kamera.