Rick Allen (Def Leppard): Update nach Überfall

Foto: Kevin Winter/Getty Images for Live Nation. All rights reserved.

Der Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen wurde vergangene Woche von einem Jugendlichen attackiert. Nun gibt der Musiker der Öffentlichkeit ein Update, wie es gesundheitlich nach diesem Vorfall um ihn bestellt ist.

Der Def Leppard-Schlagzeuger ist auf dem Weg der Genesung

Empfehlung der Redaktion Rick Allen vor Hotel in Fort Lauderdale angegriffen Hard Rock Ein junger Mann hat vor ein paar Tagen den Def Leppard-Trommler Rick Allen beim Rauchen vor einem Hotel bei Miami attackiert. „Vielen Dank an alle für die überwältigende Unterstützung. Eure Liebe und Gebete helfen wirklich. Meine Frau Lauren war glücklicherweise zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bei mir. Wir sind jetzt zusammen und arbeiten daran, uns in einer sicheren Umgebung zu erholen“, erklärte Rick gegenüber ABC News. „Wir verstehen, dass dieser Gewaltakt für viele Menschen aufwühlend sein kann. An alle Fans, Veteranen und Ersthelfer in unserer globalen Community: Wir denken an euch alle. Zusammen mit eurer Liebe können wir alle diese schwierigen Zeiten überstehen.“

Rick Allen wurde am 13. März von einem Teenager überfallen, als er vor einer Hotelanlage eine Zigarette rauchte. Der Täter versteckte sich offenbar hinter einer Säule, stürmte auf den Musiker zu und stieß ihn zu Boden. Rick schlug daraufhin mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde verletzt.

