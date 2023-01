Rikki Rockett (Poison) ist seit sieben Jahren krebsfrei

Rikki Rockett mit Poison im Nationals Park am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Am vergangenen Montag postete Rikki Rockett in den Sozialen Medien ein Statement, inklusive eines Fotos von sich und seinem behandelnden Onkologen Ezra Cohen, dem stellvertretenden Direktor für Translational Science am Moores Cancer Center in La Jolla (Kalifornien). In dem Beitrag gab er seinen Fans ein Update bezüglich seines Gesundheitszustands und erklärte, dass er seit seiner Krebs-OP vor rund sieben Jahren krebsfrei sei. Dabei sei die Ausgangslage alles andere als gut gewesen.

Auf Messers Schneide

Der Kampf gegen den Krebs war ein langwieriger für Rikki. Nachdem er sich 2015 über anhaltende Halsschmerzen beklagte, wurde bei einer anschließenden Untersuchung ein Tumor in dessen Mundraum entdeckt. Die Folge war eine intensive Chemo- und Bestrahlungstherapie, welche den Krebs vorläufig besiegen konnte; drei Monate später kehrte die Krankheit allerdings zurück und breitete sich ebenfalls auf Rikkis Lymphknoten aus. „Zuerst versuchten sie [die Ärzte – Anm.d.A.] es mit Antibiotika, und das hat überhaupt nicht funktioniert – nicht mal im Ansatz. Also hieß es: ‘Okay, wir müssen eine Biopsie machen.’“, erklärte der Musiker. Die dabei entdeckte Krebsart war auf eine vorherige HPV-Erkrankung zurückzuführen.

Doch leider schlug die angesetzte Therapie bei Rikki nicht an. Und obwohl solch eine Krebsart gute Heilungs-Chancen verspricht, seien die Aussichten für den Drummer nicht gut gewesen. „Mein Arzt sagte mir kürzlich – er hat mir das vorher nie erzählt –, dass ich eine Chance von etwa 10 Prozent gehabt hätte, wenn ich den regulären Weg gegangen wäre“, so Rikki. Zu seinem Glück entschied er sich nach der gescheiterten Behandlung für eine experimentelle Herangehensweise im Rahmen einer klinischen Studie – mit Erfolg: „Wir haben eine Immuntherapie verwendet, die in etwa zehn Wochen eine Remission bewirkt hat. Wenn es funktioniert, ist es erstaunlich.“ Rikkis Tumor schrumpfte in dieser Zeit um mehr als 90 Prozent.

Rikki Rockett wurde als Schlagzeuger der Glam Metal-Band Poison bekannt, deren Besetzung er seit ihrer Gründung (1983) angehört. Gemeinsam veröffentlichten sie bis heute insgesamt sieben Studioalben. Auf der vergangenen „The Stadium Tour“-begleitete die Band, neben Joan Jett & The Blackhearts sowie Def Leppard Mötley Crüe als Supportact.

