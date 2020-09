Rob Halford arbeitet an einem Blues-Album

Bereits vor einigen Jahren äußerte Judas Priest-Frontmann Rob Halford den großen Wunsch, einmal ein Blues-Album aufzunehmen. Diesen Wunsch erfüllt sich der Musiker nun: Zu Gast beim Podcast „Paltrocast With Darren Paltrowitz“ erzählte Halford nämlich, dass er bereits an einer solchen Platte arbeite.



In dem Gespräch wurde der Fronter gefragt, ob ein Blues-Album aufzunehmen, noch immer ein Vorhaben von ihm sei, dem er nachginge. Daraufhin antwortete der Sänger: „Das ist es, und ich gebe dir etwas Exklusives: Die Arbeit hat bereits begonnen. Ich bin mit meinem Bruder, meinem Neffen und Freunden, mit denen ich auch zusammen an CELESTIAL (2019) gearbeitet habe, an diesem Blues-Album tätig.

Kein Zeitplan

Wir hatten eine großartige Zeit und sie sind alle so talentiert. Und diese Blues-Sache hat mich nicht in Ruhe gelassen. Es ist einfach ein Teil des Rock ’n‘ Roll. Es hat also begonnen. Wir setzen so langsam einzelne Stücke und Teile zusammen. Es gibt keinen Zeitplan. Wir überlegen uns etwas, und ich habe hier und da bereits einige Ideen, und sie klingen großartig.“

Die Arbeit an seinem Blues-Album ist nicht das einzige, was bei dem Judas Priest-Sänger derzeit ansteht. Am 29. September dieses Jahres erscheint außerdem seine Autobiografie, die den Titel CONFESS trägt. Darin soll dem Leser ein fesselnder und ehrlicher Einblick in die Kämpfe von Rob Halford gegeben werden. Es soll um seine Sucht, seine Sexualität, seine Musik und seine Kontroversen gehen. Dabei wird die Zeitspanne von den späten Achtziger Jahren bis zum 50. Band-Jubiläum im Jahr 2020 abgedeckt.