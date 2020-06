Rob Halford: Der innere Frieden

Im Februar gaben Judas Priest bekannt, dass sie bereits an neuer Musik werkeln. Für die Produktion wird sich die Band sehr wahrscheinlich erneut mit Tom Allom und dem FIREPOWER-Team zusammentun.

Judas Priest arbeiten derzeit an ihrem Nachfolger zur 2018 veröffentlichten Platte FIREPOWER. Sänger Rob Halford sprach über die nächste LP der Band in der neuesten Folge von Revolvers "The Last Show" und gab dort ein Update zum Stand der Dinge. Er erzählte: "Ich habe neulich weitere großartige Ideen von Richie [Faulkner] bekommen. Wir sind immer in Kontakt. Er hat mir eine Reihe von Riffs und Songs geschickt - einige fertig, andere halb fertig. Es ist eine seltsame Art und Weise, so zu arbeiten. Richie ist in Nashville; ich bin gerade hier in Phoenix. Und so geht es immer hin und…