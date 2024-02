Rob Halford: „Judas Priest ist mehr als ein Band-Mitglied.“

INVINCIBLE SHIELD, das überragende neue Album von Judas Priest, erscheint am 8. März. Frontmann Rob Halford hat in einem aktuellen Interview dazu Auskunft gegeben, ob es sich für die Gruppe heutzutage anders anfühlt zusammen im Studio zu sein als in der Vergangenheit. Dabei preiste der Musiker das Kollektiv der britischen Metal-Götter.

Mehr als die Summer der einzelnen Teile

„Es ist so, wie es immer war“, findet Rob Halford. „Es ist ein Segen. Und wir verspüren ein Gefühl der Dankbarkeit. Wir können es nicht glauben, dass wir nach mehr als 50 Jahren noch immer in der Essenz von Judas Priest hier sind. Denn Priest ist mehr als nur ein Band-Mitglied. Priest ist ein Gebilde. Wir sind für über 50 Jahre in der Welt des Heavy Metal. Also ist uns die Tatsache, dass wir noch immer dazu in der Lage sind, Nachhall zu finden und Relevanz zu zeigen — im Besonderen mit dieser neuen Musik von INVINCIBLE SHIELD –, unglaublich wichtig. Und es ist einfach diese Kombination unserer Instinkte, wenn wir zusammen sind, um Musik zu schreiben.“

Des Weiteren führt Rob Halford noch eine weitere Komponente dessen an, was Judas Priest als Band ausmacht. „Was ebenfalls wichtig ist […], ist Vertrauen. Einander zu vertrauen. Vertrauen auf die Liebe, die man zueinander in der Band fühlt. Denn der Wert, den Vertrauen hat, ist enorm. Wenn man Vertrauen und Glauben in was auch immer hat, können großartige Dinge passieren. So haben sich all diese Teil davon, wer wir in Priest sind, nicht verändert — jetzt haben wir 2024, 50 Jahre nach unserem Debütalbum ROCKA ROLLA. Das ist also alles wie ein gerader Strang. Und ich liebe einfach, dass nichts nachgelassen hat.“

