Der ehemalige Judas Priest-Gitarrist K.K. Downing hat nun auch noch seinen Senf zu Glenn Tiptons Tournee-Absage abgegeben. Der 2011 bei den britischen Heavy-Metallern ausgestiegene Downing hat in den letzten Jahren unter anderem eine Parfümlinie herausgebracht. In den letzten Jahren wurde Downing immer wieder zu einer möglichen Rückkehr in die Band Judas Priest befragt, doch stets erwähnte er, den Ausstieg nicht zu bereuen und bekräftigte ebenso, nie mehr in die Band zurückkehren zu wollen. "Als ich hörte, dass Glenn Tipton aufgrund seiner Krankheit nicht mehr live performen kann, hat mich das mit tiefem Bedauern und Trauer gefüllt. Ebenso muss ich damit…