Könnte es weitere ‘The Unforgiven’-Tracks geben? Metallica-Haupt-Songwriter und -Texter James Hetfield will sich hierbei nicht festlegen.

James Hetfield hat in einer kürzlichen Folge des Band-eigenen ‘The Metallica Report’-Podcasts von Fans eingereichte Fragen beantwortet. Ein Anhänger der Thrasher wollte wissen, ob der Frontmann und Gitarrist der Gruppe fertig damit sei, ‘The Unforgiven’-Songs zu schreiben. Wir erinnern uns: Das erste Lied der Reihe stammt vom Black Album (1991), RELOAD (1996) beinhaltet ‘The Unforgiven II’, und der dritte Teil findet sich auf DEATH MAGNETIC (2008). Status: offen In seiner Antwort wollte sich Hetfield nicht festlegen, einfach, weil er es nicht sicher weiß. "Ich bin nicht tot! Noch lebe ich, also ist es noch nicht fertig. Daher weiß ich nicht,…