Robin Staps (The Ocean) beinahe ertrunken

Da ist The Ocean-Gitarrist Robin Staps gerade noch einmal mit dem Leben davon gekommen, wie er selbst schreibt. Der Musiker befindet sich mit seiner Band zurzeit auf Südamerikatournee. Nach einem anstrengenden Videodrehtag vor ein paar Tagen auf Puerto Rico schwamm der studierte Geologe noch einmal ins Meer hinaus. Dabei ignorierte der zertifizierte Rettungstaucher eigenen Angaben zufolge die Warnung eines Bekannten hinsichtlich gefährlicher Strömungen, wurde tatsächlich von einer erfasst und kam anschließend dem Ertrinken erschreckend nahe.

Riskanter Leichtsinn

Die zugehörige krasse Geschichte veröffentlichte Robin Staps in den Sozialen Medien (siehe unten) sowie auch in einer Langfassung in einem Online-Dokument. Der The Ocean-Chef wurde also am Playa Escondida am nordöstlichen Zipfel der karibischen Insel von einer sogenannten Rippströmung (oder auch Brandungsrückströmung) erfasst, bei der das von der Brandung auf ganzer Strandbreite angespülte Wasser nur an einer Stelle wieder ins Meer zurückfließt. Zunächst winkte der Metaller seinen Band-Kollegen und Kumpels am Strand und rief nach ihnen, die auch die Küstenwache alarmierten.

Bis Selbige jedoch endlich eintraf, versuchte der Metaller den offiziellen Richtlinien folgend parallel zum Strand aus der Strömung heraus zu schwimmen. Beim Kraftsparen half ihm ein Stück Treibholz. Nachdem dieses Vorhaben in eine Richtung zu nichts führte, versuchte es Staps in die andere Richtung. Insgesamt musste sich Robin rund zweieinhalb Stunden über Wasser halten, kämpfte dabei gegen meterhohe Wellen und schwindende Kräfte. An einer Stelle zog ihn ein Sog unter Wasser. Als dann endlich ein Hubschrauber kam, flog dieser noch zwei Mal an ihm vorbei — bis dieser zusammen mit einem Boot wiederkam.

Die Küstenwache warf dann einen Rettungsrings nach ihm, in den er schlüpfte — kurz bevor ihn zu guter Letzt auch noch eine heftige Welle durchwirbelte und an Felsen unter Wasser entlangschrammen ließ. Danach wurde er ins Boot gezogen und war gerettet. METAL HAMMER wünscht Robin Staps gute Erholung!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Robin Staps (@thegreatestbane)

