Rock And Roll Hall Of Fame: Das sind die Kandidaten für 2023

In die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden, zählt für viele Musiker zu den höchstmöglichen Ehrungen. Auch im Jahr 2023 soll die Riege dieser Künstler wieder einmal aufgestockt werden. Zu den möglichen Neuzugängen zählen unter anderem Iron Maiden, Soundgarden und Rage Against The Machine.

Alle Jahre wieder

Empfehlung der Redaktion Twisted Sister werden in die Metal Hall Of Fame aufgenommen Hard Rock , Heavy Metal Die US-amerikanischen Hard-Rocker Twisted Sister werden im Rahmen der Wohltätigkeitsgala 2023 in die Metal Hall Of Fame aufgenommen. Neben den bereits genannten Rock-Größen sind ebenfalls unter anderem Kate Bush, The Spinners und A Tribe Called Quest nominiert. Über ein Online-Voting lässt sich für die zur Wahl stehenden Künstler abstimmen. Diejenigen Kandidaten, welche die meisten stimmen auf sich vereinen können, werden im Mai bekanntgegeben. Im Herbst folgt dann die Einführung besagter Künstler in die Hall Of Fame. Abstimmen lässt sich noch bis zum 28. April. „Diese bemerkenswerte Liste von Nominierten spiegelt die Vielfalt der Künstler und der Musik wider, die die Rock And Roll Hall Of Fame ehrt und feiert“, sagte John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall Of Fame Foundation. „Diese Künstler haben ihre eigenen Klänge geschaffen sowie ganze Generationen und unzählige andere beeinflusst, die in ihre Fußstapfen getreten sind.“

Um für den Eintritt in die Rock And Roll Hall Of Fame nominiert zu werden, muss die erste Veröffentlichung des entsprechenden Künstlers mindestens 25 Jahre zurückliegen (also für eine Aufnahme 2023 frühestens 1998 erschienen sein). Acht der Nominierten stehen in diesem Jahr das erste Mal zur Wahl: Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes und Warren Zevon).

Einige der nominierten Künstler stehen hingegen nicht das erste Mal zur Wahl. Iron Maiden und A Tribe Called Quest hatten bisher bereits zweimal die Chance, in die Hall Of Fame aufgenommen zu werden. Für Kate Bush und The Spinners ist es hingegen der vierte Anlauf, und Rage Against The Machine können sogar ganze fünf Versuche für sich verbuchen.

