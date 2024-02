Rock And Roll Hall Of Fame: Foreigner & Ozzy nominiert

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat die Nominierungen für die diesjährige Aufnahme herausgegeben. Metal- und Rock-Fans können sich hierbei immerhin darüber freuen, dass Ozzy Osbourne, Foreigner, Jane’s Addiction, Oasis, Peter Frampton, Lenny Kravitz und Dave Matthews Band im Rennen sind. Das war es allerdings dann auch schon mit Musikern, die für (harte) Gitarrenmusik stehen.

Rock And Roll?

Ansonsten zählen ebenso Mariah Carey, Sinead O’Connor, Cher, Sade, Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Eric B. & Rakim und Kool & The Gang zu den Nominierten. Wer Ende April in die Rock And Roll Hall Of Fame einziehen darf, wird mittels zwei Verfahren bestimmt. Zum einen gibt eine aus über 1.000 Künstlern, Historikern und Mitgliedern des Musik-Business bestehende Jury ihre Stimmen ab. Zum anderen findet auf der Website der Hall Of Fame ein Fan-Voting statt.

Ozzy Osbourne wurde 2006 mit Black Sabbath bereits in die musikalische Ruhmeshalle aufgenommen, nun ist der „Prinz der Dunkelheit“ noch für seine Solo-Karriere nominiert. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Nachrichten von der Rock And Roll Hall Of Fame zu erhalten“, kommentiert der 75-Jährige. „Einer der wenigen Musiker zu sein, die für eine zweite Aufnahme in Erwägung gezogen werden, jetzt als Solokünstler, ist etwas, das ich mir niemals hätte vorstellen können. Nach 44 Jahren als Solokünstler ist die Tatsache, dass ich weiter Musik aufnehmen kann und diese Anerkennung bekomme, etwas, auf das ich unglaublich stolz bin.“

