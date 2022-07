Rock in Rautheim: Inklusions-Rock-Festival 2023

auch interessant

Deutschlands größte Inklusion-meets-Rock-Idee begann bereits im Jahre 2002. Ende 2018 reifte der Entschluss, aus einem Konzert ein Festival entstehen zu lassen. Durch die Verpflichtung von international bekannten Bands erreichte Rock in Rautheim Aufmerksamkeit und Anerkennung. Hinter dieser speziellen Festival-Idee steht die Lebenshilfe Braunschweig. Ihr Auftrag: Menschen mit Beeinträchtigung begleiten, fördern und gemeinsam mit Ihnen ein Leben in der Gesellschaft gestalten. Mittendrin. Nebenan.

Gefördert von der Aktion Mensch, unterstützt durch regionale Partner und gestemmt von vielen ehrenamtlichen Helfern, ist deutlich geworden: Rock, Metal und Inklusion – das passt perfekt! So schafft Rock in Rautheim ganz besondere Begegnungen und eine einmalige Atmosphäre. Bei Rock in Rautheim ist von A wie Aufbau bis Z wie Zapfen alles inklusiv: Die Merchandise-Artikel werden in der eigenen Werkstatt hergestellt, Plakate, Flyer und Eintrittskarten entstehen in der eigenen Druckerei. Der Verkauf von Speisen und Getränken, Auf- und Abbau laufen Hand in Hand.

Rock in Rautheim 2023

05. Mai 2023

Einlass: 16 Uhr

Beginn: 16:30 Uhr

Grave Digger

Iron Savior

Enemy Inside

Headshot

06. Mai 2023

Einlass: 15 Uhr

Beginn: 16 Uhr

Orden Ogan

Mystic Prophecy

Hellryder

Warwolf

Cosmic Presents

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.