Bang Your Head-Veranstalter Horst Franz äußert sich in einer Videobotschaft zum Status Quo und über die Zukunft des Festivals.

Wie ihr über unser Infoboard bereits mitbekommen haben solltet, findet auch 2022 leider kein Bang Your Head-Festival in Balingen statt… Die seit 1999 existierende Veranstaltung, die jährlich zum gemeinschaftlichen Metal-Genuss einlädt, büßt bereits das dritte Jahr in Folge an Präsenz ein. Zwischenzeitlich wurde online bereits über das potenzielle Ende des Festivals gemutmaßt. Veranstalter Horst Franz erklärt in einer aktuellen Videobotschaft allerdings, dass kein Interesse darin bestehe, die Festival-Aktivitäten einzustellen. Fahrt soll jedoch erst im Jahr 2023 wiederaufgenommen werden. Hier findet ihr alle Informationen und Eckdaten zum geplanten nächsten Termin. Zurück zur Normalität Der Kalender des Festival-Sommers 2022 sieht zunächst vielversprechend…