Gründungstreffen (v.l.n.r.): Sissy (Begleitperson), Björn Schulz (ROCKHARZ Barriere-Scout), Daniela Glogner (ROCKHARZ Veranstalter), Gabor Schneider (@mr._wheelchair), Juliane Panknin (ROCKHARZ Infrastruktur), Klara Rüsing (HKES Projektleitung Eventproduktion); zugeschaltet: Jelena Leistner (All In – All Inclusive), Berend Koll (HKES Geschäftsführer)

Foto: UNGEHINDERT DABEI. All rights reserved.