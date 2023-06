Ronnie James Dio wäre fast bei The Sweet eingestiegen

auch interessant

Der legendäre Heavy Metal-Sänger Ronnie James Dio wäre einst beinahe bei The Sweet eingestiegen. Dies bestätigte Andy Scott, Gitarrist der britischen Glam-Rocker, im Interview mit „Rock History Month“ (siehe Video unten). Demnach war Dio ein ernsthafter Kandidat auf den Posten am Mikrofon, nachdem Originalfrontmann Brian Connolly 1979 die Gruppe verlassen hatte. Konkret geht es um den Zeitpunkt, als sich The Sweet nach dem Ausstieg von Connolly daran machten und überlegten, wie sie das CUT ABOVE THE REST-Album fertigstellen.

Einhelliger Beschluss

Letztlich erledigten sie den Job einfach als Trio. Doch: „Ronnie James Dio hatte Lust auf den Job und darauf, Brian zu ersetzen“, erzählt Scott. „Denn er und ich kamen echt gut miteinander aus. Und ich hatte mich eigentlich schon dafür entschieden. Doch ich sagte: ‚Schaut her, das ist keine Entscheidung, die ich oder zwei von uns machen werden. Entweder wir treffen sie alle drei oder gar nicht. Wenn wir nicht alle drei darin übereinstimmen, dass es der richtige weitere Weg ist, dann kann es keine Zwei-zu-eins-Entscheidung sein.‘ […] Und natürlich wollte es Steve [Priest, The Sweet-Bassist — Anm.d.A.] nicht machen.

Er war der Meinung, wir könnten es als Trio hinkriegen. Und ich glaube nicht, dass er falsch lag. Einen Sänger hinzuzunehmen, hätte erneut die Dynamik verändert, denn The Sweet waren daran gewöhnt, einen Frontmann zu haben. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir alle singen konnten. Es geht um den Blickpunkt. Es ist dieser Van Halen-Moment.“ Als Van Halen mit Sammy Hagar weitergemacht haben, wäre es nicht mehr dasselbe wie mit David Lee Roth gewesen. Musikalisch sei es großartig gewesen, doch die Dynamik habe sich eben verändert. Wie dem auch sei: Interessant wäre es allemal gewesen, Ronnie James Dio im The Sweet-Kontext singen zu hören.

CUT ABOVE THE REST BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.