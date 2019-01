Rotting Christ: „Religionen beuten die Ängste der Menschen aus.“

Foto: Ester Segarra www.e-segarra.com, Ester Segarra. All rights reserved.

Sakis Tolis, Frontmann der griechischen Extrem-Metaller Rotting Christ, macht dem Namen seiner Band alle Ehre. Religionen seien „rotting“, sagte er in einem Interview mit The Metal Tris zum anstehenden Album THE HERETICS. Hinsichtlich dessen Titels kam natürlich auch Weltreligiöses zur Sprache.

Weiterlesen Rotting Christ: Zwölf Stunden Haft Aufgrund ihres Bandnamen sei die griechische Band Rotting Christ bei einem Aufenthalt in der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet worden, da man sie für Terroristen hielt. „In England zum Beispiel gilt die Meinungs- und Redefreiheit, aber in vielen anderen Teilen der Welt ist das nicht so. Und das ist etwas sehr Wichtiges“, bekräftigt Tolis. „Vielerorts gibt es Regeln und die Leute dürfen sich nicht ausdrücken oder verwirklichen. Unterschiedliche Länder und Kulturen, die alle ihre eigenen Vorschriften haben.“

Als Metalhead sollte man häretisch (ketzerisch) denken und einen eigenen, perösnlichen Weg im Leben einschlagen: „Wir schwimmen nicht mit dem Strom, und das ist mir sehr wichtig. Man kann nicht immer die Welt verändern, aber vielleicht eine kleine Brücke bauen.“

Rotting Christ im ewigen Kampf

Rotting Christ mussten seit ihrer Gründung 1987 immer wieder wegen ihres Band-Namens gegen Widerstände kämpfen. Zuletzt war die Band in Georgien wegen Terrorverdachts für zwölf Stunden in Haft. Allerdings hatten sie sich stets gegen eine Umbenennung gewehrt. „Für viele Leute stellt der Begriff Rotting Christ einen Angriff dar“, so Tolis weiter. „Doch ich werde diesen Band-Namen beibehalten, denn ich denke, dass sämtliche Religionen verrottend wirken.

Weiterlesen Rotting Christ: Exklusive Songpremiere von ‘Fire, God And Fear’ Dark Metal Nach über drei Jahrzehnten sind Rotting Christ immer noch obenauf: Die griechischen Dark-Metaller halten weiterhin hohe Qualität. Es herrscht ein Mangel an Freiheit vor“, erklärt der Sänger. „Gewiss habe ich auch sehr interessante Ansätze in manchen Glaubensrichtungen entdeckt. Aber mir gefällt es einfach nicht, wenn jemand die Ansichten und Ängste eines anderen für sich selbst ausnutzt. Es gibt Tausende, nein, Millionen Menschen, die dazu bereit sind, sich gegenseitig wegen ihrer unterschiedlichen Religionen zu töten.“

Nach der 2018er-Werkschau THEIR GREATEST SPELLS wird am 15.2.2019 mit THE HERETICS der nächste Rotting Christ-Longlayer erscheinen. Er wurde gemischt und gemastert von Jens Bogren in den Fascination Street Studios (Amorphis, Borknagar, Moonspell, Devin Townsend und viele mehr).