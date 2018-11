Rotting Christ: Exklusive Songpremiere von ‘Fire, God And Fear’

Mit Azusa haben vier ehemalige Mitglieder von Extol, The Dillinger Escape Plan und Sea + Air ein neues Bandprojekt gegründet. Wir präsentieren euch vorab die dritte Single zum kommenden Debüt.

Sängerin Eleni Zafiriadou (Ex-Sea + Air), Bassist Liam Wilson (Ex-The Dillinger Escape Plan), Gitarrist Christer Espevoll (Ex-Extol) und Schlagzeuger David Husvik (Ex-Extol) stand der Sinn nach einem neuen Bandprojekt. Daher präsentieren die vier Musiker am 16. November unter dem Namen Azusa ihr Debütalbum. Die Platte trägt den Titel HEAVY YOKE. Tracklist: Interstellar Islands Heart Of Stone Heavy Yoke Fine Lines Lost In The Ether Spellbinder Programmed To Distress Eternal Echo Iniquitous Spiritual Praxis Succumb To Sorrow Distant call Den Titeltrack des Albums präsentieren wir euch heute exklusiv mit einem dazugehörigen Musikvideo. Das Lied nimmt seine Hörer dabei mit auf eine Reise…