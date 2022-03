Rückkehr eines Klassikers: Projekt ‘Beetlejuice 2’ wieder aufgenommen

Endlich gibt es eine (vage) Antwort auf die Frage, die sich ‘Beetlejuice’-Fans seit nunmehr 34 Jahren stellen. Der zweite Teil der Tim Burton-Horrorkomödie soll endlich kommen. Wann genau, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnten die Dreharbeiten aber bereits im Sommer 2022 starten.

Ursprünglich war ‘Beetlejuice Goes Hawaiian’ für das Jahr 1990 angedacht, nachdem Burton Jonathan Gems angeheuert hatte, eine Fortsetzung zu schreiben. Unter dem vereinnahmenden Projekt ‘Batman Returns’ ließ sich das Vorhaben allerdings nicht umsetzen.

Beetlejuice: Der Bio-Exorzist

Die Kult-Komödie von 1988 erzählt die Geschichte eines bei einem Autounfall verstorbenen Ehepaars, das sich in Geistergestalt in einem Haus in Connecticut niederlässt. Adam und Barbara Maitland, gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis, fühlen sich in ihrer friedvollen Ruhe gestört, sobald eine nächste Familie, die Deetzes, gegen den Willen der leblosen Maitlands in ihr Haus einziehen. Daraufhin heuern Adam und Barbara Maitland den Poltergeist Beetlejuice an, der die Lebenden loswerden soll. Drei Mal muss dessen Name gerufen werden, um sein Erscheinen herbeizuführen. Die Maßnahmen zur Vertreibung der Deetz-Familie stellen sich schlussendlich als grausam heraus und die Gesamtsituation gerät außer Kontrolle. Trotz allem kommt es zu einem zufriedenstellenden Ende, das vorerst wenig Ausblick auf eine Fortsetzung lässt.

Nach über 30 Jahren krampfhaften Überlegens sollte sich allerdings ein Plot gefunden haben, der sich hoffentlich lohnt.