Am 6. Oktober kündigten die Prog-Legenden Geddy Lee und Alex Lifeson an, dass sie der Rente mit Rush noch einmal entkommen wollen. Dabei soll sie die 41-jährige deutsche Schlagzeugerin Anika Nilles begleiten. Nun meldet sich Nilles nach dieser Ankündigung noch selbst zu Wort.

Sie schreibt auf Instagram: „Hallo zusammen, die letzten paar Tage waren ziemlich überwältigend. Ich bin mir sicher, dass es einigen von euch ähnlich geht. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen und mich an dieser Stelle herzlich bei Geddy und Alex für ihr Vertrauen bedanken und dass sie mich mit auf diese unglaubliche Reise mit Rush nehmen.

Dankbarkeit

Ich möchte außerdem die Gelegenheit nutzen, um all die neuen Gesichter hier herzlich willkommen zu heißen und mich für die freundlichen und offenherzigen Worte zu bedanken – sie bedeuten mir wahrlich viel. Gleichzeitig bin ich zutiefst dankbar für alle, die mir über die Jahre gefolgt sind und mich unterstützt haben. Wir sitzen jetzt alle im selben Boot und ich könnte nicht aufgeregter sein über das, was vor uns liegt“, meint die gebürtige Aschaffenburgerin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neil Pearts Vermächtnis

Anika Nilles, die unter anderem dafür bekannt ist, mit dem Ausnahmegitarristen Jeff Beck gespielt zu haben, übernimmt das Schlagzeug für Neil Peart, der 2020 nach einem Kampf gegen Krebs verstarb. Unterstützt wird sie auch von Pearts Witwe Carrie Nuttall-Peart und Tochter Olivia, die in einem gemeinsamen Statement ihren Segen gaben, wie CBS berichtet.

„Wir freuen uns, die ‚Fifty Something‘-Tour zu unterstützen, die eine Band feiert, deren Musik Fans seit Generationen bewegt, inspiriert, und Neils außergewöhnliches Vermächtnis als Schlagzeuger und Songschreiber ehrt“, heißt es dort. Und weiter: „Neils musikalisches Können war einzigartig. Als Trommler und Schreiber war er unersetzlich. Unnachahmbar in seiner Kunst und unangefochten in der Tiefe und Vorstellungskraft, die er in Lyrics gesteckt hat, die so viele bewegt und inspiriert haben.

Er hat die Verbindung zwischen seinen Fans und der Band maßgeblich beeinflusst und gab ihrem Leben eine neue Stimme und Bedeutung. Das neue Kapitel, das die Band nun aufschlägt, verspricht wahrlich unvergesslich zu werden. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie sich diese neue Vision entfaltet und diese legendäre Musik aufs Neue live gespielt zu hören“, so die Familie des verstorbenen Rush-Schlagzeugers.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.