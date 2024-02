Sabaton geben neuen Gitarrist Thobbe Englund bekannt

auch interessant

Tommy Johansson hatte kürzlich seinen Posten an einem der zwei Sechssaiter bei Sabaton geräumt, um sein eigenes musikalisches Ding zu machen. Nun haben die Power-Metaller verkündet, wer in die Fußstapfen von Tommy tritt. So handelt es sich bei Johansson Nachfolger um keinen Geringeren als seinen Vorgänger: Thobbe Englund, welcher bereits von April 2012 bis Juli 2016 in den Reihen der Faluner war.

Alter Bekannter

Damals stieg Englund aus, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren und seine Kreativität zu auszuweiten. „Natürlich respektierten wir seine Entscheidung und trennten uns freundschaftlich“, blicken Sabaton in einer aktuellen Pressemitteilung zurück. „Seitdem standen wir über die Jahre konstant mit ihm in Kontakt — er ist wirklich ein guter Freund von uns allen. Acht Jahre später ist er zurück und bereit, noch einmal die globale Bühne mit uns zu betreten. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein!“ Thobbe nahm die beiden Studiowerke HEROES (2014) und THE LAST STAND (2016) mit den Schweden auf. Überdies leistete er Songwriting-Beiträge für ein paar bekannte Stücke wie ‘Shiroyama’ und ‘Fields Of Verdun’.

„Worte können nicht beschreiben, wie bereit und begeistert ich bin, wieder bei Sabaton reinzuspringen“, lässt Englund selbst verlauten. „Es fühlt sich an, als ob ich kurz im Urlaub war. Es stimmt zeitlich, Liebe ist in der Luft, und das Beste kommt noch!“ Natürlich meldet sich diesbezüglich auch Bassist und Bandmanager Pär Sundström zu Wort: „Für Sabaton schließt sich hiermit ein Kreis. Wir sind mehr als begeistert davon, dass Thobbe wieder bei uns einsteigt. Er ist ein talentierter Gitarrist, Song-Schreiber und netter Kerl, mit dem wir viel Spaß haben. Wir mussten nicht einmal andere Gitarristen vorspielen lassen. Es war lediglich nötig, zusammen Silvester zu verbringen, um zu wissen, dass die Zeit für Thobbes Rückkehr gekommen ist.“ Auch die anderen Band-Mitglieder Joakim Brodén, Hannes Van Dahl und Chris Rörland gaben sich enthusiastisch angesichts der Personalie.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.